Приготовленная на Кубани окрошка из 1,5 тыс. тонн кваса вошла в Книгу рекордов России

На III Фестивале кубанского кваса, который проходит в станице Староминской, приготовили рекордную окрошку

«В ходе мероприятия более 1 тыс. человек одновременно приготовили окрошку и угостили ею около 5 тыс. человек. Холодный суп был заправлен местным квасом. Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все продукты, которые использовались для приготовления блюда — местные. Для рекорда понадобилось 1,5 тыс тонн кваса, 160 кг сметаны, 300 кг картофеля, 200 булок хлеба, 150 кг огурцов, 40 кг редиса, 11 кг зелени и более 1 тыс. яиц. Приготовленной окрошки хватило на 4 тыс. порций.

Как сообщали Юга.ру, также в рамках фестиваля устроят байк-шоу, массовый молодежный забег, спортивные состязания, конкурсы, экскурсию на самый крупный завод по производству кваса на юге России — «Прибой». Также пройдет дискотека 90-х, на которой выступят группы «НА-НА» и «Вирус».