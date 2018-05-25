Австралия и Нидерланды обвинили Россию в крушении малазийского Boeing

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение Boeing в ДНР в 2014 году

Как сообщали Юга.ру, 24 мая в Международной следственной группе заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер в 2014 году под Донецком, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

На сайте правительства Нидерландов сообщается, что обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

«Привлечение государства к ответственности — это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17», — заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок.

Он добавил, что один из возможных вариантов развития событий: передача расследования в международный суд или организацию для вынесения приговора, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Госдепартамент США ранее призвал Россию объяснить свою роль в авиакатастрофе.

«Пришло время для России прекратить лгать и объяснить свою роль в катастрофе», — цитирует заявление ведомства телеканал «Дождь».