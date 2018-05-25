Стартовал очередной этап продажи билетов на сочинский этап «Формулы-1»

Компания «Росгонки» запустила продажу билетов в VIP-ложи главной трибуны «Сочи Автодрома» на Гран-при «Формулы-1» 2018 года

Rosgonki Club — это новая категория лож на балконах с высоким уровнем сервиса, широким выбором блюд и напитков. Ложи оборудованы большими экранами, там будут работать диджей и хостес. Владельцы билетов получат сувениры с брендингом «Росгонок».

Предусмотрено три пакетных предложения — Rosgonki Club, Deluxe или Premium. Все они предлагают доступ на прогулку по пит-лейну и возможность посетить концерты с участием звезд.

В ложах категории Deluxe организуют питание с большим выбором напитков и блюд. Владельцам билетов в ложи категории Premium предложат кейтеринг с легкими закусками и напитками.

До 1 июля на эти пакетные предложения будет действовать скидка 20%. Место в ложе будет стоить от 39,2 тыс. рублей до 127,2 тыс. рублей.

Билеты для ВИП-гостей можно купить в кассах, на сайте «Сочи Автодрома» или позвонив в call-центр по телефону 8-800-222-00-70.

Как сообщали Юга.ру, сочинский этап «Формулы-1» будет проходить с 27 по 30 сентября.

Билеты на Гран-при России 2018 года поступили в продажу 5 апреля.