Стартовала продажа билетов на сочинский этап «Формулы-1»

5 апреля поступили в продажу билеты на Гран-при России «Формулы-1», который будет проходить с 27 по 30 сентября на «Сочи Автодроме»

Период ранних продаж продлится до 5 июня. Организаторы рассказали, что в этом году снизили стоимость билетов на 20-39%. Билеты можно будет приобрести на три или четыре дня гоночного уикенда. Дешевле всего обойдется билет в зону свободного размещения — 3 тыс. 990 рублей. Самые дорогие места будут на главной верхней трибуне, их стоимость — 13 тыс. 990 рублей.

Билеты на «Формулу-1» можно купить на сайте f1.sochiautodrom.ru, в официальных билетных кассах или через колл-центр, позвонив по телефонам 8‑800‑222‑00‑70 (для звонков из России) или +7 (499) 495‑13‑74 (для звонков из других стран).