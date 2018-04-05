Стартовала продажа билетов на сочинский этап «Формулы-1»
5 апреля поступили в продажу билеты на Гран-при России «Формулы-1», который будет проходить с 27 по 30 сентября на «Сочи Автодроме»
Период ранних продаж продлится до 5 июня. Организаторы рассказали, что в этом году снизили стоимость билетов на 20-39%. Билеты можно будет приобрести на три или четыре дня гоночного уикенда. Дешевле всего обойдется билет в зону свободного размещения — 3 тыс. 990 рублей. Самые дорогие места будут на главной верхней трибуне, их стоимость — 13 тыс. 990 рублей.
Билеты на «Формулу-1» можно купить на сайте f1.sochiautodrom.ru, в официальных билетных кассах или через колл-центр, позвонив по телефонам 8‑800‑222‑00‑70 (для звонков из России) или +7 (499) 495‑13‑74 (для звонков из других стран).
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Как сообщали Юга.ру, в первый раз Сочи принял гонки «Формулы-1» в 2014 году. Первые два сезона турнир проходил осенью, а затем его перенесли на конец апреля — начало мая. Затем сочинский этап 2018 года вновь перенесли с весны на осень. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что такая мера поможет лучше подготовиться к чемпионату мира по футболу, который будет проходить в Сочи с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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