В Адыгее большинство выпускников выбрали экзамен по обществознанию

В Адыгее на первом месте по популярности по-прежнему остается выпускной экзамен по обществознанию, его выбрало большинство выпускников девятых и одиннадцатых классов

«Из 1 тыс. 582 участников ГИА-11 обществознание будет сдавать 846 человек. Также этот предмет выбрали 2 тыс. 713 девятиклассников — это более половины от общего число учащихся девятых классов (4 тыс. 460 человек)», — рассказали в министерстве образования и науки Адыгеи.

У выпускников 11 классов в числе популярных предметов по выбору также оказались биология (461 человек), история (341 человек), химия (333 человека) и физика (326 человек).

Государственная итоговая аттестация стартует на этой неделе: 26 мая девятиклассники будут сдавать экзамен по иностранному языку. Первые экзамены у 11-классников — по информатике и географии — пройдут 28 мая.

По информации минобрнауки Адыгеи, в регионе подготовлены 9 пунктов проведения ЕГЭ и 20 пунктов проведения ГИА для 9 классов на базе образовательных организаций, один на дому.

В соответствии с требованиями Рособрнадзора в этом году впервые в республике будут реализованы новые технологические решения при проведении ЕГЭ: на местах проведения экзамена в аудитории напечатают полный комплект черно-белых экзаменационных материалов, в штабе пункта проведения экзамена будут сканировать экзаменационные материалы, отметили в минобрнауки Адыгеи.

По словам собеседника, для этого пункты проведения экзамена оснащаются всеми необходимыми техническими средствами в полном объеме — ноутбуки, принтеры, сканеры. Общий объем средств на организацию и проведение госэкзаменов в этом году составил 16,4 млн. рублей.