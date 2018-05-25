В Краснодаре после селфи на крыше вагона госпитализировали девочку

В Краснодаре школьницу на крыше вагона ударило током

По предварительным данным, 12-летняя девочка пыталась сделать селфи на крыше железнодорожного вагона и ее ударило током. Школьница получила ожоги 90% тела, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщает телеграм-канал «Следком».