В Сочи снимут «Ералаш» про ЧМ-2018

В Сочи в период проведения чемпионата мира по футболу снимут новые выпуски шоу «Ералаш»

По словам продюсера «Студии Ералаш — Сочи», центральной темой юмористических сюжетов станет футбол.

«Студия "Ералаш" выбрала у авторов по всей России самые искрометные сценарии и снимет целую серию спортивных историй», — цитирует продюсера «Интерфакс».

По ее словам, съемки пройдут на футбольных полях, а также в раздевалках и на трибунах стадионов.

Принять участие в кастинге приглашают всех желающих.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.