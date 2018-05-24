Сочи претендует на проведение боксерского боя между Гассиевым и Усиком
Президент Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил о возможных дате и месте проведения поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком
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По словам Кремлева, если Россия получит право на организацию финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), на проведения поединка будут претендовать два города.
«Мы хотели провести бой между Гассиевым и Усиком в России на День бокса страны, который отмечается 22 июля. Само место проведения будет определено позднее. Это может быть Москва или Сочи», — рассказал Умар Кремлев в интервью RT.
Изначально планировалось, что поединок между Гассиевым и Усиком состоится 21 июля в городе Джедда в Саудовской Аравии. Однако позже место и дата проведения боя изменились. Помимо России на проведение финала претендуют Англия, Австралия и Латвия, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в феврале уроженец Владикавказа Мурат Гассиев в полуфинале WBSS одолел кубинца Юниера Дортикоса, нокаутировав его в 12-м раунде. Поединок прошел в сочинском ледовом дворце спорта «Большой» и собрал аншлаг — более 15 тыс. зрителей.
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