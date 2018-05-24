Сочи претендует на проведение боксерского боя между Гассиевым и Усиком

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил о возможных дате и месте проведения поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком

По словам Кремлева, если Россия получит право на организацию финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), на проведения поединка будут претендовать два города.

«Мы хотели провести бой между Гассиевым и Усиком в России на День бокса страны, который отмечается 22 июля. Само место проведения будет определено позднее. Это может быть Москва или Сочи», — рассказал Умар Кремлев в интервью RT.