В Крыму КамАЗ на пешеходном переходе сбил третьеклассника

В поселке Приморском под Феодосией 24 мая произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик

По данным ГИБДД, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время на него наехал большегруз. Водитель двигался на красный свет.

Главный врач Феодосийской детской больницы Эдуард Пянковский сообщил, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

«Только что закончилась сложная операция, ребенка перевели в палату интенсивной терапии. У него множественные рваные раны правой половины туловища, ушибленная рана брюшной полости, переломы костей таза, правой бедренной кости, тяжелый травматический шок», — пояснил врач.

По факту ДТП проводят проверку, сообщает РИА «Новости».