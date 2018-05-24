В Чечне будут судить участника вооруженной банды за расстрел троих военных

В Чечне завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Расамбека Бекмурзаева, которого обвиняют в убийстве военнослужащих

По данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев прибыл на автомобильный рынок в Урус-Мартане. Там он заметил троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. Он подошел к офицерам и застрелил каждого в упор из пистолета. Мужчина похитил два автомата и боеприпасы, принадлежащие военным. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Впоследствии похищенное оружие он передал человеку, личность которого не установлена.

В начале 2001 года Бекмурзаев вступил в вооруженную банду, которая занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Он был участником группировки до ноября 2001 года.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, ранее следователи и сотрудники ФСБ установили, что после преступлений Бекмурзаев жил в Чечне и работал таксистом.