Ростовского таможенника обвиняют в получении взятки за помощь в контрабанде наркотиков

В Ростове оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни обвиняют в покушении на взятку в крупном размере

«В октябре 2017 года обвиняемый попросил своего знакомого передать ему взятку в размере 200 тысяч рублей. Деньги сотрудник таможни требовал у лица, занимающегося незаконным оборотом сильнодействующих веществ, за бездействие в отношении него. При получении денег мужчина был задержан, — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки).

Статья предусматривает до 9 лет лишения свободы.