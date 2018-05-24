Ростовского таможенника обвиняют в получении взятки за помощь в контрабанде наркотиков
В Ростове оперуполномоченного отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни обвиняют в покушении на взятку в крупном размере
«В октябре 2017 года обвиняемый попросил своего знакомого передать ему взятку в размере 200 тысяч рублей. Деньги сотрудник таможни требовал у лица, занимающегося незаконным оборотом сильнодействующих веществ, за бездействие в отношении него. При получении денег мужчина был задержан, — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки).
Статья предусматривает до 9 лет лишения свободы.
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