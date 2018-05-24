В Славянском районе два грузовика столкнулись с легковым автомобилем

Краснодарский край

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В Славянском районе в ДТП с тремя автомобилями 23 мая пострадал один человек

Авария случилась около 10:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля JAC не выдержал дистанцию и врезался в Mazda. От удара легковушка изменила траекторию и врезалась в КамАЗ.

Пострадал 31-летний водитель Mazda. Его госпитализировали, а после назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП Славянский район
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