В Сочи 2 тыс. выпускников отпраздновали последний звонок в школах

Краснодарский край

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Утром 24 мая во всех школах Сочи прошел последний звонок, посвященный завершению 2017–2018 учебного года

На торжественных линейках чествовали и 7,4 тыс. первоклассников, которые завершили свой первый учебный год, 11 класс закончили 2 тыс. выпускников. 

«В этом году во всех школах города в рамках мероприятий, посвященных проведению праздника последнего звонка, звучала тематика Дня славянской письменности и культуры, Года добровольца (волонтера) в России и, безусловно, чемпионата мира по футболу», — рассказали в управлении по образованию и науке.

Праздник завершил единый всекубанский классный час «Спешите делать добрые дела».

В 2017–2018 учебном году около 200 девятиклассников претендуют на получение аттестатов с отличием, 183 выпускника 11 классов получат аттестат с отличием и будут награждены медалью «За особые успехи в учении». Впервые в этом году на всех экзаменах будет осуществляться печать КИМ непосредственно в аудиториях в присутствии выпускников. Как считают в управлении, это обеспечит 100% информационную безопасность и прозрачность проведения ЕГЭ.

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