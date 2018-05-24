В Северной Осетии разыскивают троих мужчин, причастных к террористическим группировкам

Северная Осетия

Распечатать

Правоохранители объявили в международный розыск троих выходцев из Северной Осетии, которых подозревают в причастности к террористическим организациям

В списке разыскиваемых 27-летний Азамат Менглимурзаев из Владикавказа и 38-летний уроженец Ирафского района Аслан Дедегкаев. Также ищут уроженца республики 35-летнего Романа Газаева, который сейчас зарегистрирован в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

По предварительной версии, мужчины по своей воле вступили в незаконное вооруженное формирование. В рядах террористической группировки они принимали участие в боевых действиях в Сирии, сообщает «Регион онлайн».

Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефону доверия: 8 (8672) 59-73-11.

Розыск людей Терроризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В мединституте Адыгеи станут преподавать на английском языке
В Тихорецком районе девочка отдала незнакомке 150 тыс. рублей, украшения и телефон, чтобы снять с семьи проклятье
В 11 районах Чечни из-за засухи введут режим ЧС
В «Сочи Парке» откроется детский развлекательный центр «Страна Медведия»
Илон Маск заявил о создании сайта Pravda с рейтингом доверия к СМИ
В Сочи 2 тыс. выпускников отпраздновали последний звонок в школах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале