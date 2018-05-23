Перевозки из Сочи в Абхазию по «единому билету» возобновятся с 1 июня

С 1 июня возобновляются перевозки пассажиров по «единому билету» из Сочи на курорты Абхазии и обратно

Микроавтобусы будут отправляться от железнодорожного вокзала Адлера через аэропорт Сочи в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. В летнем расписании будет девять отправлений, в том числе в ночное время, сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

Стоимость проезда в этом году снизилась и составляет от 380 до 560 рублей, дети до 6 лет путешествуют бесплатно и на отдельном месте.

Воспользоваться «единым билетом» можно при путешествии на поезде до ж/д вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи. Билет можно приобрести в авиакассах или на сайте РЖД не ранее, чем за 90 дней.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году продажа «единых билетов» на курорты Абхазии началась 29 апреля.