В Крыму главу поселка обвинили в халатности из-за гибели ребенка на неисправных качелях

Главе Кировского сельского поселения Крыма предъявили обвинение в халатности, которая повлекла смерть ребенка

По данным следствия, с 30 июня по 24 июля 2017 года глава поселения знал, что демонтированные качели, расположенные в поселке Кировском недалеко от детской площадки, представляют опасность. Он не принял мер, чтобы восстановить качели, не организовал их вывоз с территории для обеспечения безопасности детей.

В результате 24 июля 2017 года незакрепленная металлическая конструкция качелей опрокинулась на восьмилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в реанимации.

Суд избрал меру пресечения для обвиняемого в виде домашнего ареста, а также отстранение от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Крым.