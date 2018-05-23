В Краснодаре заменят участок самой старой теплотрассы города

В центральной части Краснодара идут работы по замене участка теплотрассы

«Повышение надежности городских коммуникаций — одна из главных задач в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодара. Правильно, что работы организованы комплексно. И за период, пока идет профилактика на Краснодарской ТЭЦ, производится замена наиболее изношенных участков теплосетей. Именно замена, а не точечное «латание дыр». Существующая магистраль — одна из самых старых в городе, и ее необходимо поэтапно заменить», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Он провел выездное совещание с генеральным директором АО «Краснодартеплосеть» Сергеем Сироджовым. В нем приняли участие заместитель главы города Евгений Зименко, заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко. Зименко рассказал, что во время я гидравлических испытаний одной из основных тепломагистралей Краснодара ТЭЦ — Центр города обнаружили проблемные участки. Их заменяют 16 бригад АО «Краснодартеплосеть». По словам Сироджова, на некоторых участках трубы в два раза превысили срок эксплуатации.

Обновление участков магистрали в завершающей стадии — новые трубы диаметром 800 мм должны прослужить не менее 25 лет. Продолжаются работы в районе улиц КИМ и Фурманова и в районе КИМ и Степана Разина. Будут заменены четыре опоры на сетях: две — в районе улиц КИМ и Линейной, две — в районе дома № 17 по Адыгейской Набережной. По словам Зименко работы планируют завершить к концу недели.

Как сообщил Сергей Сироджов, работы выполняется за счет собственных средств АО «Краснодартеплосеть» в рамках разработанного плана-графика подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону 2018—2019 гг, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.