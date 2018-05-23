Вице-премьера правительства Крыма сняли с должности министра связи

Министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский 23 мая покинул свою должность

Такое решение приняли депутаты на сессии крымского парламента. Полонский совмещал должность вице-премьера правительства Крыма и министра внутренней политики. Бывший министр пояснил, что такое решение принято в связи с увеличением сфер, которые он курирует в качестве вице-премьера.

«Это решение принято с связи с увеличением функционала. Теперь в моем ведении будет находиться весь внутриполитический блок, включая вопросы межнациональных отношений, информации, связи, внутренней политики», — рассказал Полонский.

Дмитрий Полонский стал вице-премьером крымского правительства — министром связи в октябре 2014 года, сообщает РИА «Новости».