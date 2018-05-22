В Крыму уволили главного государственного жилищного инспектора
В Крыму с должности сняли главного государственного жилищного инспектора республики Ирину Кондратюк
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Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Освободить Ирину Кондратюк от должности начальника инспекции по жилищному надзору — главного государственного жилищного инспектора республики», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.
Уточняется, что Кондратюк уволена по собственной инициативе. Она будет работать в должности до 31 мая.
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