В Крыму уволили главного государственного жилищного инспектора

Крым

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В Крыму с должности сняли главного государственного жилищного инспектора республики Ирину Кондратюк

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Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Освободить Ирину Кондратюк от должности начальника инспекции по жилищному надзору — главного государственного жилищного инспектора республики», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

Уточняется, что Кондратюк уволена по собственной инициативе. Она будет работать в должности до 31 мая.

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