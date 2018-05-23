Адыгейский госуниверситет вошел в список 54 вузов России, признанных в Ираке

Адыгея

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Ирак заинтересован в расширении экспорта образовательных услуг, предоставляемых Россией, и готов увеличить список вузов РФ, признаваемых иракским правительством

Об этом 23 мая заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади в ходе официального визита в Адыгею. В беседе с главой республики посол высоко оценил уровень образования в республике, уточнив, что Адыгейский госуниверситет (АГУ) вошел в перечень вузов, признаваемых Ираком.

«Сегодня Ираком признаны 48 университетов России. Как меня заверил наш министр образования, на днях будет официально объявлен список из 54 вузов, обучение в которых признается Ираком. В их число вошел и Адыгейский госуниверситет», — сказал Хайдар Мансур Хади.

По его словам, в России обучается 4 тыс. студентов, 35 человек — в АГУ. Он отметил качественное образование, комфортные и безопасные условия обучения. Посол сказал, что в дальнейшем намерен оказать содействие в налаживании контактов между вузами Адыгеи и Ирака.

Вузы Майкоп Международное сотрудничество Образование
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