В Тихорецке прохожие спасли из горящего дома пенсионерку и школьника

В Тихорецке двое таксистов и соседи оказали помощь жителям загоревшегося дома

В ночь на 16 мая водители такси Александр Шелодубов и Артем Айрапетов встретились у магазина на улице Чапаева. Была гроза, молния ударила в крышу двухэтажного дома на улице Краевой — и начался пожар. Мужчины подбежали к дому, кричали и стучали в калитку, пытаясь разбудить хозяев — внутри спали бывшая учительница СОШ № 2 Тамара Капитонова и ее внук-восьмиклассник Стас Полухин. Один таксист продолжил будить их, а второй побежал к соседям.

Им на помощь пришел Александр Копейкин. Сосед Капитоновой с улицы Чкалова Вячеслав Яковенко вызвал пожарных. Яковенко разбудил пожилую женщину, а потом, заскочив на второй этаж, нашел ее внука. Через 15 минут приехали спасатели. Дом тушили почти пять часов, никто не пострадал, пишут «Тихорецкие вести».