Дагестанский йог за 12 часов прошел на руках 10 км
Житель Дагестана Сулейман Магомедов прошел на руках от Махачкалы до Каспийска
Всего 53-летний мужчина прошел 10 км. Он потратил на это 12 часов. Магомедов признался, что во время пути сделал несколько небольших перерывов.
По словам мужчины, к этому эксперименту он готовился несколько лет, сообщает телеканал «Мир 24».
Сулейман Магомедов много лет занимается йогой. Ранее он демонстрировал и другие трюки. Например, отжимался на одном пальце, глотал шпагу, спал на гвоздях.
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