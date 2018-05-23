В Дагестане в овраге под завалами земли нашли тело 11-летнего мальчика

В Дербентском районе Дагестана 22 мая 11-летний ребенок погиб при обрушении земли в овраге

Это произошло около 17:00 в районе между городом Дагестанские Огни и поселением Зидьян недалеко от кладбища. По предварительной информации, дети 10 и 11 лет играли на краю оврага. Однако земляной склон стал осыпаться. В результате оба ребенка оказались под землей. Очевидцы смогли найти десятилетнего мальчика. К поиску второго ребенка привлекли спасателей.

В 17:45 во время спасательных работ произошел повторный обвал земли. Из-за этого пострадал 45-летний мужчина. Пострадавшего с травмами средней степени тяжести доставили в больницу.

Тело ребенка обнаружили в 21:00. Его передали родителям. Всего к поискам привлекли 89 человек и восемь машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.