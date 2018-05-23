В Тбилисском районе в школе искусств открыли актовый зал

В кубанской станице Тбилисской 22 мая в школе искусств открыли актовый зал

В 2017 году школа переехала в новое здание. Осуществить проект помогли депутат Госдумы Алексей Езубов и АО «Агрообъединение "Кубань"». За счет 4 млн рублей из местного бюджета в детской школе провели капитальный ремонт. Тогда глава Тбилисского района Евгений Ильин поставил новую задачу на 2018 год — отремонтировать актовый зал. Работы провели за счет регионального бюджета.

В новом зале 22 мая воспитанники школы устроили отчетный концерт. Поздравить детей, их родителей и педагогов пришли глава Тбилисского района Евгений Ильин, его заместитель Ирина Дарминова, начальник отдела культуры Наталья Морозова. Дети вручили гостям картины, которые написали сами.