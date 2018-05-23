23 марта Верховный суд утвердил приговор по делу «ростовских амазонок», которые убили десять человек

Как сообщали Юга.ру, банда действовала в Ростовской области, Калмыкии и Ставропольском крае с 1997 по 2013 год.

Обвиняемые — мать и дочь Инесса и Виктория Тарвердиевы, супруги Синельники — были признаны участниками банды, убившей десять человек. Среди их жертв семья нижегородского собровца Дмитрия Чудакова: двое детей (11-летняя Вероника и шестилетний Александр) и супруга Ирина.

Приговор по уголовному делу банды «ростовских амазонок» вступил в силу 23 марта, сообщает «Коммерсантъ». Верховный суд России оставил без удовлетворения апелляционные жалобы. Подсудимые и потерпевшая, не согласившись с приговором областного суда, просили ВС отменить его и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе присяжных заседателей, но апелляция сочла их доводы недостаточно обоснованными.

Осужденные за пособничество и участие в банде супруги Сергей и Анастасия Синельники приговорены к 20 и 19 годам заключения соответственно, с отбыванием в колонии строгого режима. Они не признают свою вину.