В Краснодаре двух женщин обвинили в торговле поддельной водкой

Краснодарский край

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В Краснодаре двум женщинам предъявили обвинение в незаконном обороте поддельного алкоголя

Следствие полагает, что 46-летняя женщина и ее 28-летняя дочь хранили фальсифицированный алкоголь в доме в станице Старокорсунской. С декабря 2016 по март 2017 года они продавали его под видом водки пшеничной.

«Согласно результатам проведенного исследования установлено, что в указанной продукции содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей. Факт незаконного оборота алкоголя был выявлен оперативными сотрудниками полиции», — сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Алкоголь Краснодар
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