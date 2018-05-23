В Краснодаре двух женщин обвинили в торговле поддельной водкой

В Краснодаре двум женщинам предъявили обвинение в незаконном обороте поддельного алкоголя

Следствие полагает, что 46-летняя женщина и ее 28-летняя дочь хранили фальсифицированный алкоголь в доме в станице Старокорсунской. С декабря 2016 по март 2017 года они продавали его под видом водки пшеничной.

«Согласно результатам проведенного исследования установлено, что в указанной продукции содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей. Факт незаконного оборота алкоголя был выявлен оперативными сотрудниками полиции», — сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.