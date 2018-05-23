В Адыгее к концу года планируют достроить многоэтажное здание Национального архива

В Адыгее завершение строительства нового здания Национального архива республики приурочат к 100-летию архивной службы России

На сегодняшний день в новом микрорайоне Майкопа, за Черемушками, уже построен семиэтажный корпус общей площадью более 3,1 тыс. кв. метров. К концу года объект планируется ввести в эксплуатацию, сообщил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов во время инспекции стройки.

«Для Адыгеи это значимый объект. Руководство республики заинтересовано в создании современной и высокотехнологичной архивной службы. Уверен, что введение в строй нового здания Национального архива снимет все существующие проблемы хранения, обработки и оцифровки документов. Этому проекту уделяется серьезное внимание со стороны главы Адыгеи Мурата Кумпилова», — отметил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

На сегодняшний день в Национальном архиве хранится более 300 тыс. документов. Ежегодно на госхранение поступает более 2,5 тыс. документов. При этом здания архивного фонда были построены в 1975 году и уже не соответствуют современным стандартам хранения, не оснащены соответствующим оборудованием.

Новое здание с современным оснащением должно улучшить условия сохранности документов, предоставления электронных услуг, обработки запросов, оцифровки документов, сопровождения сайта и многие другие существующие проблемы, отметил Андрей Артизов.

Проект строительства здания для Национального архива Адыгеи финансируется в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» на 2012–2018 годы. Финансирование осуществляется из федерального и регионального бюджетов. Сметная стоимость объекта составила 157 млн рублей.