На Кубани планируют построить семь комплексов по переработке мусора на условиях ГЧП

Власти Краснодарского края планируют построить семь комплексов по переработке отходов, которые будут обслуживать разные города и районы региона, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС.

«В крае будет создано 11 межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. Три из них уже функционируют — Краснодарский, Новороссийский, Белореченский. В стадии достройки находится Тихорецкий комплекс, оставшиеся семь мы планируем построить в рамках ГЧП», — сказал глава Кубани.

Он добавил, что в планах также строительство двух заводов для термической переработки мусора, которые предполагается разместить в Сочи и на Азовском побережье. Ранее Кондратьев заявлял, что стройка может начаться уже в этом году.