На Кубани планируют построить семь комплексов по переработке мусора на условиях ГЧП
Власти Краснодарского края планируют построить семь комплексов по переработке отходов, которые будут обслуживать разные города и районы региона, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС.
«В крае будет создано 11 межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. Три из них уже функционируют — Краснодарский, Новороссийский, Белореченский. В стадии достройки находится Тихорецкий комплекс, оставшиеся семь мы планируем построить в рамках ГЧП», — сказал глава Кубани.
Он добавил, что в планах также строительство двух заводов для термической переработки мусора, которые предполагается разместить в Сочи и на Азовском побережье. Ранее Кондратьев заявлял, что стройка может начаться уже в этом году.
«Этот вопрос очень актуален для Кубани. Мы — гостеприимный регион, и, помимо своих жителей, принимаем дополнительно 16 млн туристов. Это создает дополнительную нагрузку на коммунальный сектор, поэтому проблема утилизации отходов должна быть решена как можно скорее», — подчеркнул губернатор.
Как сообщали Юга.ру, строительством мусоросжигающих заводов в Сочи и на побережье Азовского моря (на полуострове Тамань) займется компания «РТ-Инвест», подконтрольная «Ростеху». Мощность завода в Сочи составит 400 тыс. тонн в год, на Тамани — 1250 тыс. тонн в год.
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