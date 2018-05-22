В Сочи с начала года суды заморозили 64 объекта незаконного строительства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с представителями силовых структур и ведомств края осмотрел в Сочи дома, построенные с нарушениями

По данным краевой администрации, сейчас на территории Сочи насчитывается 223 проблемных многоквартирных дома, из них 185 — объекты самовольного строительства, 10 жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов, возводимых в рамках закона о долевом строительстве.

«С начала года администрацией города в суды было подано 64 исковых заявления о признании объектов строительства незаконными. Все поданные заявления судами удовлетворены, стройки — заморожены», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор в ходе объезда посетил несколько объектов незаконного строительства (на улицах Ружейной, Хуторской, Перелетной, Просвещения и других), в том числе возведенных с нарушением высотности.