В Сочи с начала года суды заморозили 64 объекта незаконного строительства
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с представителями силовых структур и ведомств края осмотрел в Сочи дома, построенные с нарушениями
По данным краевой администрации, сейчас на территории Сочи насчитывается 223 проблемных многоквартирных дома, из них 185 — объекты самовольного строительства, 10 жилищно-строительных кооперативов, а также 28 объектов, возводимых в рамках закона о долевом строительстве.
«С начала года администрацией города в суды было подано 64 исковых заявления о признании объектов строительства незаконными. Все поданные заявления судами удовлетворены, стройки — заморожены», — сообщили в пресс-службе администрации региона.
Губернатор в ходе объезда посетил несколько объектов незаконного строительства (на улицах Ружейной, Хуторской, Перелетной, Просвещения и других), в том числе возведенных с нарушением высотности.
«Местная администрация должна быть последовательной и за все отвечать. Хочу знать конкретно, кто эти судьи, которые дают разрешение на узаконивание объекта, и тем самым уродуют облик города», — заявил Кондратьев.
Он предложил мэрии курорта совместно с судьями проводить выездные совещания, детально погружаясь в каждый вопрос, связанный с незаконным строительством.
Как сообщали Юга.ру, администрация Сочи добивается сноса почти 70 незаконно возведенных объектов в городе. Сносить строения начали с района Олимпийского парка.
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