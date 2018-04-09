В Сочи начали снос самостроев в районе Олимпийского парка

Активная фаза сноса самостроев в Сочи началась с района Олимпийского парка. Всего администрация курорта добивается сноса почти 70 объектов

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили о сносе двух объектов, дела по которым рассматриваются в судах с 2016 года. В числе нарушений — превышение этажности и площади застройки. Оба дома хозяева пытались узаконить через суды. Однако власти довели процесс до конца, и теперь техника и рабочие занялись демонтажом кровли, окон, стен.

По данным городской администрации, оба здания находятся в Имеретинской низменности, один — на ул. Ружейной, другой -на пересечении ул. Нижнеимеретинской и ул. 65 лет Победы. Работы ведутся за счет привлеченной строительной организации.

«Если застройщики, дома которых мы сносим по решению суда, не компенсируют расходы подрядчика на снос, то земельные участки, которые также сегодня арестованы, будут переданы подрядной организации, которая производила работы», — отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Контроль за обстановкой на строительном рынке осуществляет межведомственная комиссия под руководством первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко. По его словам, ситуация с самостроями осложняется тем, что у муниципалитетов практически нет механизмов влияния на ситуацию, а контрольно-надзорные органы при этом стремятся занимать наблюдательную позицию.

«Мы проделали очень большую работу. Совместными усилиями выработан алгоритм, который сократил время от обнаружения незаконной стройки до обращения в суд до 15 дней. Ранее этот срок составлял несколько месяцев», — отметил Алексеенко.

Он добавил, что в ситуацию должны быть полностью вовлечены силовики. Также, по его мнению, эти вопросы необходимо выносить на рассмотрение в Совбезе и вносить изменения в существующую правовую базу на уровне законодательных органов.