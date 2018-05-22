Житель Ростова попал под следствие за объявление о продаже рогов сайгаков

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о незаконной продаже местным жителем рогов краснокнижного животного

По данным следствия, 54-летний местный житель разместил в интернете объявление о продаже рогов сайгака, который внесен в Перечень особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Добыча и оборот таких животных влечет уголовную ответственность.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (Незаконный оборот частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ), ему грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 млн рублей.