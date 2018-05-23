В Краснодаре кулинария «Патрик&Мари» подарит школьникам 10 тыс. подарков

Краснодарская сеть «Патрик&Мари» 27 мая будет дарить подарки школьникам, которые закончили учебный год с отличием

В кулинариях приготовили 10 тыс. бесплатных подарков. Чтобы получить свой, надо будет показать дневник или его электронный аналог. Подарки получат и те, у кого в итоге будет несколько четверок. Для первоклашек, у которых еще не предусмотрены оценки, приготовили подарочные раскраски-журналы.

Акция пройдет во всех кулинариях сети «Патрик&Мари» с 8:00 до закрытия, либо пока подарки есть в наличии. Адреса магазинов есть на сайте.

«Мы довольно часто поощряем детей, нацеленных на хорошую и отличную учебу. Многократно в нашей кулинарии проходила акция "Меняем пятерки на подарки", а в этом году мы впервые решили поздравить весь город. Желаем ребятам отличного окончания учебного года и веселых каникул!» — прокомментировало руководство сети.