В Крыму уволили замминистра здравоохранения

В Крыму замминистра здравоохранения Марина Савинчукова покинула свой пост

Указ об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Освободить Марину Савинчукову от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Распоряжение было подписано 3 мая.

Как сообщали Юга.ру, в Крыму с должности сняли замминистра курортов.