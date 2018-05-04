В Крыму уволили замминистра здравоохранения
В Крыму замминистра здравоохранения Марина Савинчукова покинула свой пост
Указ об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Освободить Марину Савинчукову от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.
Распоряжение было подписано 3 мая.
Как сообщали Юга.ру, в Крыму с должности сняли замминистра курортов.
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