Жителя Карачаево-Черкесии посадили на два года за избиение полицейского

В Адыге-Хабле Карачаево-Черкесии суд вынес приговор 28-летнему жителю, который избил сотрудника полиции

Суд установил, что 8 января мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал с продавцом в одном из магазинов аула Адиль-Халк. Продавцы сообщили об инциденте в полицию. На место прибыл участковый. Он предложил мужчине проехать в отделение полиции для разбирательства. Однако злоумышленник несколько раз ударил полицейского.

Подсудимый свою вину признал. Он раскаялся в содеянном и просил у суда снисхождения. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.