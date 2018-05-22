Во Владикавказе водители скорой помощи направили письмо Путину из-за сокращения зарплаты

Во Владикавказе Северной Осетии водители станции скорой помощи 22 мая организовали пикет в связи с сокращениями заработной платы

Об этом сообщает корреспондент издания «Кавказ.Реалии», который находился на месте событий. Водители рассказали, что их зарплаты сократили на 5-6 тыс. рублей. Также у них появились дополнительные обязанности. Теперь водители обязаны периодически мыть автомобили, а также проводить их ремонт.

Сообщается, что протестующие направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. В письме подписи поставили 70 человек.

По данным издания, руководство станции заявило, что зарплата водителей зависит от количества смен и не бывает меньше 17 тыс. рублей в месяц.