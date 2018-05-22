Во Владикавказе водители скорой помощи направили письмо Путину из-за сокращения зарплаты
Во Владикавказе Северной Осетии водители станции скорой помощи 22 мая организовали пикет в связи с сокращениями заработной платы
Об этом сообщает корреспондент издания «Кавказ.Реалии», который находился на месте событий. Водители рассказали, что их зарплаты сократили на 5-6 тыс. рублей. Также у них появились дополнительные обязанности. Теперь водители обязаны периодически мыть автомобили, а также проводить их ремонт.
Сообщается, что протестующие направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. В письме подписи поставили 70 человек.
По данным издания, руководство станции заявило, что зарплата водителей зависит от количества смен и не бывает меньше 17 тыс. рублей в месяц.
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