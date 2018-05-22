Кудрин стал главой Счетной палаты

Госдума назначила Алексея Кудрина руководителем Счетной палаты

Ранее кандидатуру Кудрина внес президент РФ Владимир Путин.

«Алексей Леонидович — тот человек, который является профессионалом с большой буквы», — заявила на пленарном заседании глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Предыдущие шесть лет ведомство возглавляла Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».