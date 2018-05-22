Кудрин стал главой Счетной палаты
Госдума назначила Алексея Кудрина руководителем Счетной палаты
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Ранее кандидатуру Кудрина внес президент РФ Владимир Путин.
«Алексей Леонидович — тот человек, который является профессионалом с большой буквы», — заявила на пленарном заседании глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Предыдущие шесть лет ведомство возглавляла Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, 18 мая Путин принял предложения премьер-министра Дмитрия Медведев по новому составу кабинета министров. Полный список опубликован по ссылке.
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