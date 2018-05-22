Доходы Бастрыкина за год увеличились вдвое и составили 16,5 млн рублей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2017 году заработал 16,5 млн рублей

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Об этом сообщается в сведениях о доходах и расходах федеральных государственных служащих. Документ опубликован на сайте Следственного комитета России.

Указано, что в сумму годового дохода вошел перерасчет за 2014 — 2016 годы согласно указу президента РФ. Доход Бастрыкина за прошлый год оказался в два раза больше, чем за годом ранее. В документе сообщается, что в 2016 году глава СКР заработал 7,9 млн рублей.

Его жена за 2017 год заработала более 4,6 млн рублей. Согласно опубликованным данным, у Бастрыкина, его жены и двух несовершеннолетних детей есть общая квартира площадью 224 кв. метров, а также две дачи — 294 и 138 кв. метров.

Александр Бастрыкин Деньги Финансы
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Доходы Бастрыкина за год увеличились вдвое и составили 16,5 млн рублей
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