На Дону экс-сотрудников ДПС будут судить за взятку

В Миллерово Ростовской области бывших сотрудников ДПС будут судить за получение взятки

По версии следствия, 18 мая 2017 года в городе Миллерово обвиняемые остановили водителя, который ранее был лишен прав.

«На служебном автомобиле обвиняемые сопроводили правонарушителя в офис последнего и получили незаконное денежное вознаграждение (10 тыс. рублей) за несоставление административного протокола» , — сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) направлено в Миллеровский районный суд.