На Дону экс-сотрудников ДПС будут судить за взятку
В Миллерово Ростовской области бывших сотрудников ДПС будут судить за получение взятки
По версии следствия, 18 мая 2017 года в городе Миллерово обвиняемые остановили водителя, который ранее был лишен прав.
«На служебном автомобиле обвиняемые сопроводили правонарушителя в офис последнего и получили незаконное денежное вознаграждение (10 тыс. рублей) за несоставление административного протокола» , — сообщает областная прокуратура.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) направлено в Миллеровский районный суд.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.