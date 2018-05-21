На Дону возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими под Ростов

Ростовская область

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Следственный отдел ОМВД по Аксайскому району Ростовской области возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

Как сообщали Юга.ру, авария произошла 20 мая. По уточненным данным, на трассе Ростов — Волгодонск столкнулись два автомобиля. 

«Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП погибли 5 человек, один — госпитализирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

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