На Ставрополье в выходные утонули двое подростков

В Ставропольском крае в водоемах утонули двое подростков

В поселке Новоизобильном 18 мая трое подростков отправились на железнодорожный мост, проходящий над Правоегорлыкским каналом. Они начали прыгать с трехметровой высоты в воду. Двое подростков выбрались на сушу, однако их 14-летний знакомый начал тонуть. Они попытались помочь другу, но, находясь в состоянии испуга, он начал их топить. Тогда подростки выбежали на берег.

Недалеко от ЧП находился пастух. Он заметил двух парней и начал выяснять у них о случившемся. После этого мужчина обратился за помощью в ЕДДС. На место приехали спасатели. На лодке они подплыли к предположительному месту гибели подростка. После этого водолаз спустился под воду и на дне канал обнаружил тело. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Еще один подросток утонул в поселке Озерки Красногвардейского района 20 мая. Установлено, что 14-летний школьник вместе со своим другом отправился на озеро Соленое искупаться. Подросток не умел плавать и, войдя в воду, начал тонуть. Его друг испугался и убежал с места происшествия. В этом время мимо проходил полицейский, он заметил детские вещи на берегу и обратился в экстренные службы.

По данным спасателей, глубина озера составляла более 3 метров. Водолаз спустился под воду и обнаружил тело парня. Его вытащили на берег и передали правоохранительным органам. По словам очевидцев, перед уходом на озеро, парень не рассказал своим родителям о том, куда направляется, сообщает пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.