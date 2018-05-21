Для поиска пресной воды в Крыму предложили использовать авиасканер

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Бондур сообщил, что в Крыму к поиску пресной воды готовы подключиться ученые

По его мнению, для разведки запасов подземных вод можно использовать летающий комплекс отечественного производства.

«В результате интенсивной подпитки водоносных горизонтов получились определенные запасы воды в районе Северо-Крымского канала (перекрыт Украиной после воссоединения республики с Россией), которые надо обнаружить. В России создан отечественный комплекс, специальная система, которая называется "Экватор". Его эффективность уже доказана при использовании в Африке», — сказал Бондур.

Он отметил, что большая часть известных запасов пресной воды в Крыму находится на глубине до 100 метров. Воды находятся под слоем глин. Найти их можно несколькими способами. Самые распространенные из них основаны на методе переходных процессов. Способ заключается в том, что в определенном месте пускают электрический ток, создают магнитные поля. Они фиксируются специальной аппаратурой. На основе этих данных можно определить, есть ли на участке подземный резервуар с водой. Вице-президент РАН уточнил, что такой способ эффективнее применять не с земли, а с воздуха. Поэтому разработали авиасканеры по типу «Экватора».

Бондур рассказал, что космическая съемка позволит примерно определить районы, где есть подземные воды, а сканер «Экватор» — найти, где именно они находятся.

В 2015 году Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. В связи с этим часть жителей полуострова начали жаловаться на проблемы с водоснабжением. Сейчас этот вопрос решают с помощью бурения скважин и строительства водовода, сообщает ТАСС.