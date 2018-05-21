В горах Дагестана третьи сутки тушат природный пожар

В Гумбетовском районе Дагестана 21 мая продолжают тушить природный пожар

Сообщение о возгорании поступило 18 мая в 11:35. Спасателям рассказали, что возле селения Арадерих на скалистой местности начался пожар — горят кустарники и сухая трава.

Локализовать возгорание удалось 18 мая в 18:08. Однако тушение продолжают в течение двух дней.

По данным на 9:00 21 мая, площадь, пройденная огнем, составляет 90 га. Из них площадь лесного фонда — 12 га. Уточняется, что сейчас остались отдельные очаги, тлеет сухая трава, кустарники и лесная подстилка в труднодоступной скалистой местности.

На место прибыла специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров. Всего в тушении задействовали 165 человек и 32 машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.