В Северском районе экс-полицейского будут судить за фиктивную постановку иностранцев на учет

В Северском районе направили в суд дело в отношении экс-полицейского, которого обвинили в получении взятки и фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Фигурантом дела стал бывший заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Северскому району. Следствие полагает, что в марте 2017 года к нему по вопросу постановки иностранцев на учет обратился мужчина. Полицейский использовал свое служебное положение и за взятку в 30 тыс. рублей изготовил уведомления о прибытии граждан Республики Узбекистан и Таджикистан, после чего зарегистрировал их в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Северскому району. На основании этих документов на учет по месту пребывания в станицах Северской и Крепостной встали 16 иностранцев без ведома и согласия проживающих по данным адресам граждан России.

Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«В результате проведения служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.