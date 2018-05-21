Жителя Майкопа будут судить за убийство родного брата в центре города

В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Майкопа, которого обвиняют в убийстве родного брата

Преступление было совершено напротив городского рынка. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил своего брата ножом в область подколенной впадины правой ноги. От травмы 31-летний мужчина скончался в больнице.

Во время расследования уголовного дела провели ряд судебных экспертиз, установили и допросили всех очевидцев, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Юга.ру, обвиняемый в убийстве брата житель Майкопа был ранее судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков.