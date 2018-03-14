Майкопчанин подозревается в убийстве родного брата

Адыгея

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В Адыгее раскрыли убийство жителя Майкопа

В преступлении подозревается 29-летний ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств майкопчанин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Установлено, что преступление совершено 13 марта около 19:30 в центре Майкопа, напротив городского рынка.

«В ходе возникшей ссоры после распития спиртных напитков подозреваемый напал на своего брата, когда тот садился в такси, и нанес ему несколько ножевых ранений в ногу», — отметили в пресс-службе следственного управления.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но молодой человек скончался от потери крови.

Убийство
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