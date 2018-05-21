В Крыму потушили пожар на городском рынке

В крымском Щелкино 21 мая произошел пожар на территории городского рынка

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 1:47. Спасателям рассказали, что загорелся один из торговых павильонов. Очевидцы уточнили, что огонь стремительно распространяется по торговым точкам.

Начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов рассказал, что тушение огня проводили сразу с нескольких сторон. Это было необходимо для того, чтобы взять огонь в кольцо. Пламя локализовали в 2:10. Площадь возгорания составила 250 кв. метров.

В 2:26 пожар полностью потушили. В результате оказались повреждены несколько десятков торговых точек. Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливают причину пожара и размер материального ущерба.

В тушении были задействованы 17 человек и четыре машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.