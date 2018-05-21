Абоненты «Ростелекома» в 2018 году воспользовались услугой «Добровольная блокировка» 20 тыс. раз

В 2018 году абоненты «Ростелекома» 20 тыс. раз воспользовались сервисом «Добровольная блокировка», который позволяет приостановить использование услуг связи на нужный срок

Сервис доступен частным пользователям «Домашнего телефона», «Домашнего интернета» и «Интерактивного телевидения». Эти услуги можно приостановить на срок от 7 до 180 дней. За этот период абонентскую плату начислять не будут. Возобновить подключение можно в любое время. Первый месяц сервис бесплатный, затем стоимость блокировки составит от пяти рублей в сутки за каждую услугу. Для «Домашнего телефона» стоимость составляет 100 рублей в месяц с посуточной тарификацией, сообщили в пресс-службе компании.

«Лето — это не только время отпусков, но и дачная пора. Это время сезонных заработков и масса других ситуаций, когда нужно заморозить услуги связи, чтобы не расторгать договор. Опция "Добровольная блокировка" позволяет платить только за то время, когда домашние телеком-сервисы необходимы», — сказала замдиректора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.

Подключить и управлять сервисом «Добровольная блокировка» можно в личном кабинете, по номеру 8 (800) 100-08-00 или в центрах обслуживания.