В Краснодаре пять человек попали в больницу после ДТП на Новороссийской

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 мая произошла авария с пятью пострадавшими

ДТП случилось на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева около 16:20. Про предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 поворачивал налево и ему не уступила дорогу Lada Priora, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После ДТП в больницу доставили пять человек — 21-летнего водителя ВАЗ и его пассажира, а также еще трех пассажиров второго автомобиля — женщину, 13-летнего подростка и двухлетнего ребенка. Проводится проверка.

ДТП Краснодар
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