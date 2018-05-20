Музейно-археологический кластер «Ворота Крыма» предложили открыть в Керчи

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил создать в Керчи музейно-археологический кластер «Ворота Крыма»

Он отметил, что в основу такого кластера должны войти три объекта. Это гора Митридат, старинная крепость на берегу Керченского пролива и холмы захоронения скифских царей.

«Мы будем обсуждать, каким образом здесь может быть построен центр, включающий в себя музеи и лаборатории по исследованию археологических артефактов. Здесь должен быть том числе культурный центр. В целом, предварительное название такого проекта "Ворота Крыма". Сейчас мы готовим проект, чтобы представить его на рассмотрение. Ожидается, что это будет очень привлекательно для туристов. Будем думать, как сделать экспозицию российского Акрополя», — пояснил глава РАН.

По его словам, при въезде в Крым со стороны Краснодарского края открывается красивая панорама. Это и послужило основанием для того, чтобы назвать кластер «Ворота Крыма».

«С одной стороны гора Митридат, древний город Пантикапей — это античная история, а с другой стороны — крепость, как символ освоения Россией Крыма и военного присутствия. Затем можно увидеть панораму холмов захоронения скифских царей. То есть фактически вся история не только Крыма, но и России там будет представлена», — цитирует Сергеева РИА «Новости».