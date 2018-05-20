В Крыму планируют построить центр ядерной лучевой медицины

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что в Крыму могут построить центр ядерной лучевой медицины

Центр планируют разместить под Симферополем.

«Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс. Будет новый центр ядерной лучевой медицины. Его цель — диагностика лечения онкологических заболеваний», — сказал Сергеев.

Предполагается, что в этом кластере будут, в том числе, вести исследования, направленные на борьбу с онкологией. Глава РАН уточнил, что центр ядерной лучевой медицины также будет полезен и для туристов.

«В Крым приезжает большое число отдыхающих поправлять свое здоровье, и в этом смысле наличие медцентра может быть привлекательным для того, чтобы пройти дополнительную диагностику», — цитирует Сергеева РИА «Новости».