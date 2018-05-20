В Крыму планируют построить центр ядерной лучевой медицины

Крым

Распечатать

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что в Крыму могут построить центр ядерной лучевой медицины

Центр планируют разместить под Симферополем.

«Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс. Будет новый центр ядерной лучевой медицины. Его цель — диагностика лечения онкологических заболеваний», — сказал Сергеев.

Предполагается, что в этом кластере будут, в том числе, вести исследования, направленные на борьбу с онкологией. Глава РАН уточнил, что центр ядерной лучевой медицины также будет полезен и для туристов.

«В Крым приезжает большое число отдыхающих поправлять свое здоровье, и в этом смысле наличие медцентра может быть привлекательным для того, чтобы пройти дополнительную диагностику», — цитирует Сергеева РИА «Новости».

Здравоохранение Крым Медицина Симферополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Музейно-археологический кластер «Ворота Крыма» предложили открыть в Керчи
Ротенберг оценил срок службы Крымского моста без ремонта в 100 лет
Мужчина разбил стекла дверей в администрации Ейского района
В Крыму планируют построить центр ядерной лучевой медицины
В Северной Осетии закрыли сауну, оказывающую интимные услуги
Жителей Симферополя предупредили о сильном ливне с грозой и граде

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале